Диетолог назвал полезную альтернативу майонезу

Москва, 16 марта. Майонез лучше заменить соусами на основе молочных продуктов – сметане, кефире или йогурте. Рецептами поделилась тренер по питанию, диетолог Ольга Капийчук.

Прекрасный соус получится, если в сметану добавить немного соли, чеснока и зелени. По словам специалиста, даже шаурма с таким дополнением станет блюдом из правильного питания, но главное – следить за тем, чтобы порция была не большая. Диетолог также раскрыла интересный рецепт соуса для веганов.

«Для веганов я советую делать пасты из бобовых: гороха, нута, фасоли или чечевицы», — заявила Капийчук в интервью «Радио 1».

Бобы необходимо сбить в блендере, после чего добавить специи по вкусу. При употреблении майонеза лучше выбирать домашний вариант, так как в промышленных масштабах добавляется сахар, консерванты и различные регуляторы. Снизить калорийность соуса можно, если добавить меньше растительного масла.

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