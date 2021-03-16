В Госдуме предложили включить проблему обманутых дольщиков в нацпроект

Москва, 16 марта. Национальный проект «Жилье и городская среда» предложили дополнить показателем восстановления прав обманутых дольщиков в России.

Соответствующую инициативу выдвинул руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав участников долевого строительства Александр Якубовский, передает ТАСС.

Он также предложил установить общественный контроль за исполнением решений наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и дорожных карт российских регионов по этому поводу. Депутат добавил, что национальный проект «Жилье и городская среда» не может быть успешно реализован без решения проблемы обманутых дольщиков.

Помимо федерального фонда теперь существуют еще и региональные фонды, которые могут привлекать бюджетные и частные денежные средства для завершения долгосрочного строительства или выплаты компенсаций, резюмировал Якубовский.

Ранее сообщалось, что владельцы компании «Техносити», подозреваемые в обмане дольщиков, могут быть привлечены к ответственности. Материалы, необходимые для проверки деятельности застройщика, уже направлены в СКР.