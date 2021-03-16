Безработный ставрополец задушил несовершеннолетнюю падчерицу чулками

Ставрополь, 16 марта. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней девочки. Как стало известно ФАН, подозреваемый в качестве орудия убийства использовал капроновые чулки.

По данным следствия, днем 15 марта мужчина пришел в дом к своей бывшей сожительнице в городе Ипатово Ставропольского края. Женщина на тот момент находилась на работе, в жилище была лишь ее 17-летняя дочь. Между ними возник конфликт, который спровоцировал гость. В ходе ссоры он повалил девушку на пол и задушил. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он пытался поджечь тело, однако не смог этого сделать.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следователь СКР задержал подозреваемого, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

На допросе у следователя ставрополец признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Мужчина и женщина расстались около двух лет назад, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Но он продолжал настаивать на продолжении отношений. Совместно они воспитывали общего несовершеннолетнего сына и дочь, которая родилась у женщины от первого брака».

В тот день 54-летний подозреваемый пришел на разборки по своему бывшему месту жительства. Его встретила падчерица. Она давно недолюбливала мужчину, и их отношения были крайне напряженными. Между мужчиной и девушкой разгорелся скандал.

«Девочка пыталась выгнать незваного гостя. Она позвонила матери на работу в колхоз, та побежала домой, но не успела. Бывшего сожителя она застала над телом дочери, шея которой была обмотана капроновыми чулками. Он пытался поджечь еще теплый труп ее дочери», — резюмировал источник.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.