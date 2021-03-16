Не позволим промывать мозги нашей молодежи: Онищенко о западных «просветителях»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко разъяснил смысл поправок в закон об образовании, касающихся просветительской деятельности, которые ранее вызвали довольно бурную общественную дискуссию. Во вторник стало известно, что Госдума в третьем окончательном чтении одобрила поправки в закон, которые дают определение просветительской деятельности и ставят такую деятельность под контроль властей.

Комментируя ФАН процесс принятия закона, Геннадий Онищенко отметил, что фракции КПРФ и ЛДПР не стали голосовать за поправки, призвав отклонить предложенные изменения. По мнению Онищенко, такая позиция, в частности со стороны КПРФ, является откровенно циничной, если вспомнить партийную цензуру времен КПСС.

«Мы уже обсуждали эту тему, и вы знаете, что во время дискуссии вокруг закона об образовании, когда шла речь о просветительской деятельности, имела место быть откровенная подмена понятий», — говорит Онищенко.

В качестве примера разрушительной деятельности западных «просветителей» парламентарий привел ситуацию вокруг безобидных поначалу попыток манипулировать темой ВИЧ/СПИД.

«Я лично с этим столкнулся: поначалу западные эксперты проповедовали нашим ВИЧ-инфицированным, часто совсем молодым ребятам, вроде бы безобидные вещи, но на поверку это оказывалось не столь безобидно, — говорит Онищенко. — И сегодня все это продолжается, и такого рода вещи надо пресекать. Эти западные «просветители» уже пришли в наши высшие учебные заведения, в том числе в самые престижные. И что же мы видим? Передергивание нашей истории вплоть до разговоров, нужно ли было сопротивляться во время Великой Отечественной войны. Естественно, все это густо приправлено разглагольствованиями о «правах человека» и так далее. Поэтому было принято решение взять под контроль внепрограммную деятельность наших учебных заведений. Это касается ситуаций, когда из-за границы к нам приезжают различные эксперты, которые ничего, кроме курсов, в своих спецслужбах не заканчивали. Так вот, прежде чем допустить всех этих «экспертов» до преподавания, нужно, чтобы их программы были согласованы в соответствующих инстанциях».

По мнению Геннадия Онищенко, эти требования помогут уберечь российскую молодежь от нежелательного зарубежного влияния.

«Просветительская деятельность — это прежде всего патриотическая деятельность, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине, чтобы молодежь знала историю своей страны», — подчеркнул собеседник ФАН.

То, что против этих поправок выступили думские фракции КПРФ и ЛДПР, вызывает у Онищенко возмущение.

«Нельзя так цинично и бесстыдно перетасовывать факты, — говорит он. — Никто никому не запрещает вести научные дискуссии, но мы не позволим промывать мозги нашим детям, нашей молодежи. А ведь именно для этого в основном и приезжают к нам западные «просветители». Это очень опасно, если вспомнить, что наша молодежь сегодня не особо сведуща в истории. Это надо пресекать. А нашим коммунистам, которые сегодня льют крокодиловы слезы по поводу «запретов» и «цензуры», хочу напомнить, как в советское время из-за рассказанного анекдота человеку могли сломать жизнь. Так что, как говорится, кто бы говорил… Да, это серьезный, важный закон, и не надо, дискутируя на эту тему, передергивать факты и закрывать глаза на явно враждебную деятельность некоторых «просветителей», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности, были внесены в Госдуму в ноябре 2020 года. Против поправок выступала либеральная общественность, а также представители научного сообщества. Петиция против поправок собрала на сайте Change.org почти 240 тысяч подписей.