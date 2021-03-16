19-летний капитан МХК «Динамо» умер в реанимации. События дня. ФАН-ТВ

Генсек НАТО назвал Россию одной из главных угроз
Россия остается одной из главных угроз НАТО. Об этом сегодня заявил генсек Североатлантического альянса. В ходе онлайн пресс-конференции Йенс Столтенберг представил свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.
«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности», — сказал он.
Любопытно, что накануне, на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности Столтенберг утверждал противоположное: дескать, никакой угрозы со стороны Москвы он не видит. И в этом заслуга Североатлантического альянса. Сегодня звучит уже обратное: Китай и Россия все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения. Такой «союз нерушимый» определяет будущие вызовы безопасности военно-политического блока. Генсек подчеркнул, что в стратегии «НАТО – 2030», которая будет представлена на саммите альянса в этом году, подробно изложен «двойной подход» к отношениям с Россией. В основе – метод «обороны и диалога», проще говоря, «кнута и пряника». Однако лидер Организации Североатлантического договора никогда не скрывал, что разговор с Москвой нужно вести исключительно с позиции силы.
В Крыму празднуют годовщину воссоединения с Россией
В Крыму снова весна: здесь стартовали торжества по случаю седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией и легендарного крымского референдума. Несмотря на то, что официальной датой возвращения республики в родную гавань считается 18 марта, праздничные мероприятия начались уже сегодня. В церемонии возложения цветов к памятнику ополченцам всех времен, а также к монументу «Вежливым людям» приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин, председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов, депутат Госдумы России Михаил Шеремет и другие почетные гости. А непосредственно 18 марта в режиме видеосвязи российский лидер Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя.
19-летний капитан МХК «Динамо» умер в реанимации
Ближайшие матчи Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейных лиг начнутся с минуты молчания. Капитан питерского МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в реанимации после роковой травмы. Шайба на бешеной скорости влетела в голову хоккеиста. О кончине игрока сообщили в пресс-службе молодежного хоккейного клуба. Инцидент произошел 12 марта во время матча с ярославским «Локомотивом». 19-летнего защитника увезли в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось. Следственный комитет Ярославля проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи. Весь хоккейный мир желал Тимуру выздоровления. Информация дошла в том числе до Северной Америки, где в поддержку игрока выступил легендарный в прошлом хоккеист Джереми Реник.