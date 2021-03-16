Нижегородские вузы предоставят льготы абитуриентам-юнармейцам при поступлении

Нижний Новгород, 16 марта. Представители четырех вузов Нижегородской области подписали соглашение с «Юнармией» о предоставлении льгот при поступлении для участников движения. Согласно документу, юнармейцы — выпускники школ получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

По словам начальника главного штаба «Юнармии», трехкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр Никиты Нагорного, дополнительные баллы будут начисляться исходя из личных заслуг юнармейцев.

«Баллы добавят тем, кто чего-то добился, подтвердил свои лидерские качества, участвовал в соревнованиях или конкурсах, работал в качестве волонтера. Максимальное количество баллов, которое смогут получить юнармейцы за личные достижения, не будет превышать 10. И это очень серьезное преимущество!» — заявил он.

Соглашение с «Юнармией» подписали Волжский государственный университет водного транспорта, Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Корпоративный университет правительства Нижегородской области.

Как заявили представители вузов, дополнительные пункты о льготах для юнармейцев в ближайшее время появятся в положении о приеме абитуриентов. Так что воспользоваться этим преимуществом участники движения — потенциальные абитуриенты смогут уже в этом году. «Юнармия» не первый год сотрудничает с вузами. Преференции участникам движения готовы предоставить более 20 высших учебных заведений.

Сегодня в Нижнем Новгороде начальник штаба движения Никита Нагорный принял в ряды «Юнармии» более полусотни школьников из различных районов Нижегородской области. Торжественная церемония прошла в самом сердце столицы Приволжья — у поста №1 в Кремле.