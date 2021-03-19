Операции для похудения делают по полису ОМС в Екатеринбурге. ФАН-ТВ

Для назначения операции врачи учитывают индекс массы тела и апноэ — ночную остановку дыхания.

Сугра Мирзоева из Екатеринбурга операцию для похудения сделала два года назад. Тогда она весила больше 140 килограммов. Пробовала разные способы, чтобы сбросить лишний вес, но безрезультатно. Девушка обратилась в клиническую городскую больницу, врачи предложили вариант для похудения — оперативное вмешательство. Вес стал постепенно уменьшаться, сейчас уже 69 килограммов.

«Если человек самостоятельно не может похудеть ни диетами, ни спортом, ни силой воли, естественно, это самое лучшее решение, чтобы изменить свою жизнь. Я вот не смогла, поэтому я пошла на операцию. Но если вы сделали операцию, это не значит, что вы сложа руки должны сидеть и ждать, когда же похудеете. Естественно, какую-то силу тоже нужно приложить к этому. Диета — тот же самый спорт, но не в таких больших количествах, которые требовались до операции», — делится опытом Сугра Мирзоева.

Операции для похудения врачи делали и раньше, но они были платными, теперь же процедуру проводят по полису ОМС. Минздрав включил такие процедуры в программу обязательного медицинского страхования.

«Показания, в основном это, конечно, индекс массы тела больше 35. Это соотношение веса к квадрату роста. Пациенты уже, конечно, информированы, да и в Интернете доступна вся информация, это основной критерий. Второй критерий — ночные апноэ, то есть ночная остановка дыхания», — рассказал главный врач больницы Александр Прудков.

За несколько лет в клинической больнице №40 Екатеринбурга врачи провели уже более 200 операций для похудения. Разновидности их две: уменьшение объема желудка, либо процедура, направленная на снижение всасывания питательных веществ. Бывает, когда применяются оба способа.