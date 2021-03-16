Екатерина Волкова: Главное наследие Лимонова — мои подростки Савенко

Накануне первой годовщины смерти известного советского и российского писателя, поэта и политика Эдуарда Лимонова его бывшая супруга, актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала ФАН, как для нее прошел этот год.

«Меня часто спрашивали: как вы вышли замуж за такого?»

— Екатерина Юрьевна, как прошел для вас и ваших детей год без Лимонова?

— Весь этот год мы отходили от потери… Занимались оформлением авторских прав. Сейчас готовятся к изданию семь книг Эдуарда Лимонова. И это только начало: издатели понимают, что сейчас в книжных магазинах книг Эдуарда очень мало. Интерес к изданию книг проявляют разные издательства.

Помимо переизданий готовятся к записи и аудиокниги. Многие звезды желают подарить свой голос любой книге Лимонова. Появились желающие экранизировать произведения Лимонова, например «Это я, Эдичка». При жизни автор не хотел экранизации, он считал, что если это не будет уровня Спилберга, то — до свидания.

— Как вы считаете, какое наследие оставил Лимонов?

— У меня двое детей от Лимонова, и я занимаюсь их воспитанием и психоэмоциональным состоянием. Богдану — 14 лет, Александре — 12. Сложно мне одной справляться, честно говоря, не имея такого авторитета, какой был у их отца… Два подростка Савенко («Подросток Савенко» — роман Эдуарда Лимонова. — Прим. ФАН) — те еще характеры! В них начинает проявляться папа, и мне достаточно сложно где-то быть дипломатом, где-то быть жесткой — и при этом заниматься еще и своим творчеством. Это же огромная энергия!

Мне кажется, все понимают, что Эдуард не оставил больших денег, у него никогда не было ни недвижимости, ничего. Он при жизни удивлял всех — и меня в том числе — своей аскетичностью. Практически был монахом, преданным своему делу, чести.

Меня часто спрашивали: «Как вы вышли замуж за такого?» Понимаете, одно дело, когда человек выступает на несанкционированной акции, другое — когда он в семье. Дома он был интеллигентнейшим человеком, тихим, спокойным, с невероятным чувством юмора и прекрасным слогом. Его можно было слушать бесконечно, даже когда он повторял одну и ту же историю — каждый раз она была по-разному рассказана. Как умный человек, Эдуард иронично относился к себе…

«Я была ему послана Провидением»

— Как лично вы оцениваете масштаб его таланта? Могли бы вы назвать его великим русским писателем?

— Эдуард — выдающийся писатель нашего времени. Такого русского языка, такого слога художественного — своего, узнаваемого, отождествляемого с именем Лимонова — мне кажется, такого нет.

— Вы — единственная женщина, в браке с которой у Лимонова появились дети. Помогает ли статус вдовы принять все, что происходит в вашей жизни после смерти человека, с которым вы официально расстались в 2008 году?

— Моя мама всегда мне говорит, что я была ему послана Провидением, просто чтобы реализовать его как мужчину. Потому что я родила ему детей, а кровь — это, знаете ли, великое дело.

У меня есть «сейф» воспоминаний. Будучи беременной, я ездила в Харьков к его маме, Раисе Федоровне, и очень ее обрадовала, ведь она уже отчаялась иметь когда-нибудь внуков. Она была счастлива, что подержала внука на своих руках…

В последний год жизни, когда Эдуард очень болел и раздражительно ко всему относился, он отказывался видеться с детьми. Мне было обидно, но я понимаю — не хотел, чтобы дети видели и запомнили его в таком состоянии. Тем не менее, я считаю, что двое подрастающих Савенко — его наследие. Я — просто представитель их интересов, и до 18 лет должна внести в их голову: это ценность на все времена для их детей, и внуков, и правнуков. Они должны всегда гордиться отцом.

— Савенко, а не Лимонов. Почему, говоря о детях, вы всегда называете настоящую фамилию их знаменитого отца, а не литературный псевдоним, известный всему миру? Не думают ли они менять фамилию?

— Я их еще так называю, ассоциируя с одноименной книжкой «Подросток Савенко», вот поэтому. Они же у меня Савенко, и когда я хожу на родительские собрания, мне говорят: «Савенко!» Не знаю, как насчет Лимонова: вряд ли им придет в голову менять фамилию.

— Какие личностные черты и грани таланта отца унаследовали Богдан и Саша?

— Подступиться к ним сейчас очень сложно. После смерти Эдуарда наступил сложный период — дети-подростки как-то закрылись от меня. Я вечно на съемках, не могу разрываться, дети предоставлены сами себе, у них нет мужского примера перед глазами.

К сожалению, их крестный отец, ближайший друг и адвокат Эдуарда Сергей Беляк, живет в Испании. Что делать? Пытаюсь пригрозить, что сдам их в интернат или в кадетское училище — не помогает, сопротивления становится еще больше.

Думаю, родители современных подростков меня поймут, потому что вот эти гаджеты — большой бич современности. Не то, что с улицы загнать домой, на улицу невозможно выгнать! Бегут домой, быстрее к этим приставкам, к виртуальной реальности. Где эти дворы, где «пару раз по морде дали»?.. Мне кажется, мальчишки именно так воспитываются.

«Такие буйные рождаются раз в столетие»

— Пожелали бы вы своим детям судьбу Эдуарда Лимонова? Скандальный русский писатель, романтик и поэт, радикальный политик, общественный деятель...

— Зачем желать судьбу? У каждого должна быть своя. У Богдана на книжной полке лежат книги отца, и это очень хорошо, потому что хорошие книжки в детстве — тоже воспитание.

Недавно я прочитала интересное сочинение сына. Как я поняла, он видит свою жизнь иначе — точно не в политике. Не было там притязания на какую-то славу, желания стать всемирно известным. Ему хочется успешного будущего, чтобы была семья, дети. Но, может, все современное поколение такое? Кто знает, что еще меня ждет, когда начнется взросление?

— Вы поддерживаете отношения с однопартийцами Лимонова?

— Я — вне политики. Со стороны партии, которая считает, что Лимонов принадлежит не только семье, были притязания на авторские права — поделить наследство Лимонова 50 на 50 с партией. Претензии отвергнуты судом. Я тут ни при чем, я представляю интересы только детей, мне их еще учить и воспитывать. Никто из партии мне не предложил какой-либо помощи.

Но надо делать памятник Эдуарду, и вот здесь есть что с ними обсудить. На все нужно время, а у меня все время идут съемки. Очень хочу, чтобы и книги Лимонова были с хорошими обложками, выглядели достойно.

Понимаю, что партии нужно как-то существовать. В основном, партия и жила за счет отчислений Эдуарда, все Эдуард на себе тянул, никаких спонсоров не было. Теперь она зарегистрировалась и называется «Другая Россия Э. В. Лимонова». Но, честно, не представляю партию без вождя и такого лидера, как Эдуард. Такие буйные рождаются раз в столетие!

— Вам хватало работы в этот непростой год?

— Я достаточно хорошо зарабатываю. В прошлом году, начиная с августа, у меня было шесть проектов. Прямо сейчас снимаюсь в продолжении фильма «Золото», приходится летать в Крым. Но в это время старшая дочка Валерия (от первого брака актрисы. — Прим. ФАН) сидит с двумя моими младшими детьми, и это дает хотя бы постоянный контроль. Я счастлива, что Валерия вернулась в Россию из Германии, где находилась в последние годы. Сыграла роль всеобщая ситуация с «ковидом».

— Пройдут ли публичные мероприятия в связи с первой годовщиной со дня смерти Эдуарда Лимонова?

— 16 марта у меня день рождения, и мне муж сделал такой «подарок», что теперь никогда не забудешь эту дату, — на следующий день он умер. Возможно, готовятся лимоновские чтения, но это делают партийцы, и я очень удивлена, что меня не оповестили, не пригласили. Не знаю. Не хочется думать, что это как-то связано с обидой, что их не наградили 50% авторских прав…

Российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Вениаминович Лимонов умер 17 марта 2020 года, в возрасте 77 лет в результате осложнений после операции по удалению гематомы головного мозга.

Брак Екатерины Волковой и Эдуарда Лимонова, который был на 31 год старше супруги, продлился три года. Пара рассталась из-за неготовности писателя к семейной жизни, однако Волкова и Лимонов сохранили теплые и дружеские отношения.