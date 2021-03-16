Поклонская предложила открыть в Крыму «южную резиденцию тиктокера»

Москва, 16 марта. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила губернатору Крыма Сергею Аксенову открыть центр отдыха и развития для начинающих блогеров.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции, приуроченной к семилетней годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации, предложила сделать полуостров еще более привлекательным местом для молодежи.

«Я предлагаю главе Крыма предусмотреть такой «Дом тиктокера» — южная резиденция в Крыму. Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата, в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь — где угодно. Для того, чтобы тиктокеры летом приезжали в Крым, стремились попасть в это помещение и создать там свои видеоролики крутые, классные», — поделилась инициативой Поклонская.

В ходе пресс-конференции Поклонская неоднократно подчеркивала, что выступает за дружбу и добрососедский диалог между жителями России и Украины. Для выстраивания диалога она организовала конкурс молодежных проектов, который и будет реализован как часть «народной дипломатии». «Дом тиктокера в Крыму», куда Поклонская хотела бы пригласить молодежь — часть концепции. Экс-прокурор Крыма призналась, что социальной сетью TikTok она не пользуется, однако следит за активностью посвященного ей фанатского сообщества.

В ходе этой же пресс-конференции Поклонская раскрыла подробности отношений между Крымом и официальным Киевом после начала беспорядков в столице Незалежной. Лучшим определением отношения киевских политиков к крымчанам экс-прокурор назвала «предательство».