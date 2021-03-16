Производители смартфонов будут платить Huawei за пользование ее 5G-патентами

Пекин, 16 марта. Одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний Huawei начнет взимать плату за использование запатентованных ею технологий 5G.

Находящаяся под жесткими санкциями со стороны США Huawei пытается найти новые источники дохода. Руководство компании приняло решение о взимании платы с производителей смартфонов, пользующихся запатентованными 5G-технологиями. Предполагается, что Huawei будет получать примерно три доллара с каждого реализованного телефона с такими технологиями.

Huawei обладает 3007 патентными семействами, связанными с 5G. Этот показатель является самым высоким в мире. Примечательно, что около 18% этих патентов имеют решающее значение для стандартов 5G. Это означает, при разработке собственных технологий компании так или иначе опираются на идеи инженеров Huawei.

Huawei не стала первой компанией, взимающей плату за пользование собственными технологиями. Таким же способом доходы получают Nokia и Ericsson, причем размер платы этих компаний выше.

Ранее сообщалось, что Huawei анонсировала новый смартфон с гибким дисплеем. Его стоимость составит 2,8 тысячи долларов.