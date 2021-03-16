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Политолог Корнилов рассказал, какое военное поражение каждый год празднует Украина

Политолог Корнилов рассказал, какое военное поражение каждый год празднует Украина

Москва, 16 марта. Украина каждый год отмечает разгаром ВСУ под Дебальцево в Донбассе. Большинство жителей страны ошибочно полагают, что город контролирует Киев, заявил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что ранее попытки Киева решить конфликт в регионе силовым путем завершались котлами и разгромом подразделений ВСУ. Политолог с сожалением отметил, что у жителей Украины очень короткая память. Иногда это приводит к тому, что некоторые поражения ВСУ со временем начинают восприниматься как «победы», которыми можно гордиться.

«День полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что, если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — говорит Корнилов.

Политолог уверен, что Украина живет от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими событиями радостными воспоминаниями о своих победах, пишет «Украина.ру».

Ранее военный эксперт заявил, что Белоруссия опустит «железный занавес» на границах с Европой и Украиной в случае наступления ВСУ в Донбассе. Некоторые аналитики при этом полагают, что Киев способен на развязывание провокаций не только с ЛДНР, но и РФ, передает «Утро.ру».

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