Москва, 16 марта. Украина каждый год отмечает разгаром ВСУ под Дебальцево в Донбассе. Большинство жителей страны ошибочно полагают, что город контролирует Киев, заявил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что ранее попытки Киева решить конфликт в регионе силовым путем завершались котлами и разгромом подразделений ВСУ. Политолог с сожалением отметил, что у жителей Украины очень короткая память. Иногда это приводит к тому, что некоторые поражения ВСУ со временем начинают восприниматься как «победы», которыми можно гордиться.

«День полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что, если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — говорит Корнилов.

Политолог уверен, что Украина живет от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими событиями радостными воспоминаниями о своих победах, пишет «Украина.ру».

Ранее военный эксперт заявил, что Белоруссия опустит «железный занавес» на границах с Европой и Украиной в случае наступления ВСУ в Донбассе. Некоторые аналитики при этом полагают, что Киев способен на развязывание провокаций не только с ЛДНР, но и РФ, передает «Утро.ру».