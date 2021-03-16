СК возбудил уголовные дела из-за нелегальных госконтрактов на миллиард рублей в Башкирии

Уфа, 16 марта. Следователи возбудили восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении государственных контрактов.

Неэффективный расход бюджетных средств в размере миллиарда рублей стал причиной прокурорской проверки в Уфе. В 2018 и 2019 годах на строительство детских садов, школ, медицинских центров и других объектов социальной инфраструктуры было выделено свыше 970 млн рублей.

Руководители управления капитального строительства по республике заключили 12 государственных контрактов с подрядчиками. Однако в госконтрактах нашли нарушения, которые квалифицируются как злоупотребление должностными полномочиями.

«Была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных работ, что противоречит требованиям закона. В результате чего подрядчик заключил договоры на выполнение всего объема работ с организациями по более низкой стоимости» — прокомментировали в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ, предусматривающее ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.