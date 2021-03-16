Лондон заявил, что американские истребители разоряют Минобороны Великобритании

Лондон, 16 марта. Американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании, заявил генерал Ричард Даннат.

Приобретение и дальнейшая эксплуатация истребителя F-35 оказались очень дорогим удовольствием. Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании сообщил, что один самолет F-35B стоит 80 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 110 миллионов долларов. Летный час истребителя обходится в 90 тысяч фунтов стерлингов или 125 тысяч долларов.

«Русские над нами смеются, американцы качают головами», — подчеркнул английский генерал.

Даннат уверен, что такие расходы «съедят» оборонный бюджет Великобритании на десятилетия, а в итоге пострадают сухопутные войска страны. В последние годы страна и так столкнулась с трудностями в модернизации военной техники. Кроме этого, Лондон стал жаловаться на сокращение численности личного состава ВС Великобритании.

Ранее сообщалось о заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Лондон намерен увеличить запас ядерных боеголовок. В 2020 году число ядерных снарядов было на уровне 180, однако теперь Великобритания планирует изменить их количество в большую сторону, а именно до 260 боеголовок.