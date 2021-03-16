Публицист Гаспарян прокомментировал выдвижение Навального на премию «Белый слон»

Москва, 16 марта. Публицист Армен Гаспарян отреагировал на номинацию на кинопремию «Белый слон» блогера Алексея Навального за его видеоролики на YouTube.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) включен в число номинантов-2020 премии «Белый слон». Ему собираются вручить специальный приз «Событие года» за серию «новаторских» фильмов-«расследований». Однако эта новость спровоцировала скандал среди кинокритиков, о чем говорилось в специальном заявлении на сайте некоммерческой организации «Гильдия неигрового кино и телевидения».

Гаспарян объяснил, почему реальные достоинства кино в случае с основателем ФБК отошли для кинокритиков на второй план. По словам публициста, российская интеллигенция всегда ненавидит страну, просто не может ее полюбить.

«Российская творческая интеллигенция настоятельно начинает требовать увеличение бюджетов себе, любимым, иначе никак быть не может», — добавил публицист.

Он уверен, что премию необходимо вручать голливудской киностудии, которая снимала «расследования». По мнению эксперта, Навальный является лишь диктором, «который по телесуфлеру озвучивал текст», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что адвокат блогера Вадим Кобзев не знает о местонахождении своего клиента. Ему стало известно только об отъезде «берлинского пациента» из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области.