У депутата из Липецкой области нашли арсенал с боеприпасами

Липецк, 16 марта. Чиновник организовал в своем жилище склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В гараже и в доме у фигуранта обнаружили немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» иностранного производства, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину. Помимо этого, были найдены пакеты со взрывчатым веществом общей массой около 10 кг, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Госслужащий признался, что он собирал коллекцию для личных целей на протяжении трех лет. Для этого проводились специальные раскопки. Эксперты посчитали, что боеприпасы и порох могут использоваться для стрельбы. Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») и первой частью статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее сообщалось, что депутата-миллиардера Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова арестовали. Как сообщала газета A42.RU, он будет находиться в СИЗО до 26 апреля.