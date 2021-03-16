Международный уголовный суд возобновил процесс против главарей «Анти-Балаки»

Международный уголовный суд (МУС) приступил к новому этапу рассмотрения дел в отношении лидеров христианского ополчения «Анти-Балака» Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома. О возобновлении слушаний сообщило радио Ndeke Luka.



Главарей центральноафриканской группировки обвиняют в преступлениях против человечества в ЦАР, совершенных в 2013–2014 годах. В рамках нового судебного заседания выступила свидетельница теракта 5 декабря 2013 года.

Восемь лет назад боевики «Анти-Балаки» атаковали столицу ЦАР. Женщина успела спрятаться в районе PK5, где проживает большая мусульманская диаспора, но ее муж остался в их семейном магазине. Услышав выстрелы на улицах, она испугалась за супруга и попыталась вернуться за ним.

Однако сделать этого не получилось. Часть кварталов перекрыла полиция, в других — бесчинствовали бандиты. Тело ее мужа нашли лишь спустя несколько дней после отхода радикалов из Банги.

«Машина доставила тела погибших в мечеть. Среди них был и мой муж. У него была сломана шея», — рассказала потерпевшая.

Директор отдела сотрудничества при прокуратуре МУС Амади-Ба в беседе с Ndeke Luka прокомментировал, что никакие политические процессы не станут препятствием для правосудия над боевиками.

«Призывы к примирению никак не смогут помешать прокуратуре выполнять свою работу», — подтвердил чиновник.

Конфликт между вооруженными формированиями «Селека» и «Анти-Балака» разразился в ЦАР в 2013–2014 годах. Радикальные исламисты из первой группировки сражались с христианским ополчением из второй. Однако в ходе военных действий оба бандформирования атаковали мирное население, в результате чего погибли и пострадали тысячи граждан республики.

В январе 2021 года правительство ЦАР передало Международному уголовному суду одного из лидеров исламистов Махамата Саида Абделя Кани. В феврале МУС начал дело против главарей «Анти-Балаки». Перед судом выступил житель столицы, который также оказался жертвой боевиков в декабре 2013 года.