Отдых с собакой в Египте обошелся Дане Борисовой в 250 тысяч рублей

Москва, 16 марта. Телеведущая Дана Борисова потратила значительную сумму на отпуск в Египте. Знаменитости пришлось раскошелиться, поскольку она летала на отдых с любимой собакой.

Деталями подготовки к поездке Борисова поделилась на своей странице в Instagram. Звезда «Армейского магазина» объяснила, почему выбрала для отпуска именно Египет.

«Поездка обошлась в космос — примерно в 250 тысяч,но это единственная на данный момент страна, куда со спокойным сердцем можно везти Мишку!!!» — рассказала ведущая.

По словам знаменитости, на Мальдивы въезд с собаками запрещен, Турция на время пандемии не принимает туристов с питомцами, на Занзибаре собак забирают у хозяев и отправляют на двухнедельный карантин, а для поездки в Эмираты нужно собрать много документов и справок. Кроме того, питомцы могут лететь в ОАЭ только в багажном отделении, но Борисова не готова подвергать любимую собаку таким пыткам.

В итоге ведущей пришлось купить довольно дорогие билеты до Египта и доплатить за собаку. Для отдыха знаменитость выбрала пятизвездочный отель, который принимает гостей с питомцами. За проживание Борисова отдала 120 тысяч рублей. Оставлять собаку с кем-либо и лететь без нее звезда экрана не готова.

Дана Борисова ранее рассказала, кто мог слить в Сеть ее интимное видео. Телеведущая обвинила в этом свою бывшую подругу.