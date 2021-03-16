Украина может не справиться с третьей волной бушующего коронавируса

Киев, 16 марта. Третья волна коронавируса с высокой долей вероятности может в скором времени накрыть Украину. На фоне неудачной прививочной кампании страну ожидает повторный локдаун.

На текущий момент власти Украины предпочитают следовать стратегии адаптивного карантина, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Речь об ужесточении карантинных мер на территории всего государства может зайти, если в «красной» зоне окажутся свыше 50%-70% областей.

Однако незадолго до его выступления вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила о возможности введения локдауна в стране, поскольку Украина сейчас находится в лидерах среди стран Европы по заболеваемости COVID-19. Наряду с этим Кондратюк отметила, что справиться с третьей волной пандемии благодаря вакцинации не получится.

«Третья волна может оказаться более разрушительной, чем прежняя. Из-за такой критической ситуации предлагаю обсудить возможный новый локдаун и проблемы вакцинации», — заявила вице-спикер Рады.

В украинских СМИ уже даже начали появляться сообщения с предполагаемыми датами повторного введения локдауна в стране. Согласно одним источникам, жесткие ограничения коснутся жителей Украины уже в апреле, но некоторые издания уверяют, что это слишком поздно.

Наряду с этим пик эпидемии на Украине возможен в начале апреля. О таком прогнозе сообщил глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, в Карпатах зарегистрировали появление нового штамма коронавируса, который отличается скоростью распространения, а также большим количеством тяжелых и летальных случаев среди пациентов.

Кроме того, ранее стало известно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился инфекцией на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca Covishield. По его предположениям, вирус мог проникнуть в организм в момент, когда иммунитет после прививки еще не полностью сформирован.