Представитель ЛНР рассказал о влиянии «человека без полномочий» на Донбасс

Луганск, 16 марта. Представитель ЛНР в рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник рассказал о ситуации в Донбассе в контексте недавнего обострения.

Мирошник в комментарии «Царьграду» заявил, что обстановка в регионе усугубляется за счет «одного очень старого политика», которого иногда «зашкаливает». Вместе с этим он отметил, что новая фаза вооруженного противостояния может возобновиться в любой момент — противник не нуждается в поводах.

«Вот, например, в ДНР населенный пункт Веселое обстреляли из тяжелых гранатометов. Разве украинской стороне понадобился какой-то повод? И в это же самое время они продолжают говорить о сохранении режима прекращения огня», — рассуждает Мирошник.

Он акцентировал внимание на том, что активизация боевых действий началась после заседания СНБО Украины 19 февраля, когда Киев принял «решение по Донбассу», которое не было озвучено в деталях публично. Эксперт связывает происходящее с приходом к власти США нового президента. Однако вопреки ожиданиям Киева, Вашингтон и НАТО не спешат с конфликтом в Донбассе.

Также Мирошник указал на включения в эти процессы экс-президента Украины Леонида Кравчука. По мнению представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе, его действия и риторика — это шаг к полной абсурдизации процесса:

«Экс-президент — человек без полномочий, просто очень старый политик. Но к власти отношения он не имеет никакого. И вот этот человек транслирует безумное количество разных сообщений. Иногда его «зашкаливает», и тогда он переходит к угрозам, обещая «дать по зубам», посылать всех к черту и так далее. При этом ответственности за свои словам Кравчук, в общем-то, не несет», — заключил собеседник телеканала.

Ранее в ЛНР обвинили Кравчука в умышленном срыве мирного процесса в Донбассе.