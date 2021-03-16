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Поклонская назвала украинские власти предателями Крыма

Поклонская назвала украинские власти предателями Крыма

Москва, 16 марта. Депутат Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская откровенно рассказала о предпосылках возвращения Крыма в Россию.

Сейчас официальный Киев постоянно требует некого «возвращения» Крыма на Украину, однако эти же люди когда-то хотели военного вторжения на полуостров, кричали «Крым будет или нашим, или безлюдными!».

«Нам их было с караваем встречать, с хлебом-солью?» — недоумевает Поклонская.

Населению Крыма было необходимо обеспечить безопасность, а Украина фактически бросила жителей целого региона.

«В Крыму на момент референдума не было украинской государственности, и украинские власти нас предали. А в итоге предателями считают нас», — разводит руками депутат.

В первую очередь были парализованы именно органы, отвечающие за защиту населения от преступности, рассказывает экс-прокурор Крыма. Сотрудники местных органов безопасности после начала беспорядков в Киеве пытались связаться с центральным командованием, однако каждый раз говорили подождать и обещали перезвонить. К моменту возвращения самой Поклонской из Киева в Крым после начала Майдана здание прокуратуры и вовсе было заколочено.

«Все административные здания, представители украинских государственных органов, в 2014 году были закрыты: прокуратуры, полиция, СБУ. Мы пытались связать с Киевом, но нас игнорировали. Украинская государственность прекратила существование на территории Крыма, так что нам оставалось делать? Нас лишили права на закон, на порядок, на социальную справедливость», — вспоминает Поклонская.

Именно поэтому все украинские скептики и критики возвращения Крыма в состав России, уверена депутат, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Эти люди злонамеренно вводят в заблуждение мировое сообщество относительно того, что произошло в 2014 году в Крыму на самом деле. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как изменился Крым за семь лет с момент возвращения в состав Российской Федерации.

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