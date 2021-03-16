Россиянка порассуждала о ненависти к туристам на курортах Турции

Анкара, 16 марта. Туристка рассказала об отношении турецких граждан и сотрудников сферы услуг к путешественникам из России. По ее словам, ненавистное отношение местных к россиянам — миф.

Неоднократно отдыхавшая на турецких курортах россиянка Татьяна развеяла миф о ненависти жителей к отечественным путешественникам. Своими впечатлениями от встречи с работниками турецкой сферы услуг она поделилась в блоге «Из Турции О Турции» на платформе «Яндекс.Дзен».

За десять лет Татьяна ни разу не столкнулась с хамством или ненавистным отношением со стороны турок. По ее мнению, национальность туриста не имеет никакого значения, важны лишь его личные качества.

«Приведу пример. Подхожу я к бару в отеле и говорю: «Можно мне, пожалуйста, два чая?» Подходит другой отдыхающий: «Дай мне чая!» Чувствуете разницу?», — рассуждает туристка.

Подобное хамское отношение может вызвать у сотрудника отеля или ресторана негативную реакцию вне зависимости от того, из какой страны прилетел отдыхающий. Тем не менее турки все же имеют одно негативное представление о российских туристах. По их словам, россияне очень скупы на чаевые, в то время как путешественники из Европы довольно щедры.

В заключении Татьяна подчеркивает, что Турция — доброжелательная и гостеприимная страна, чьи жители едва ли испытывают какую-либо ненависть, исходя лишь из национальности человека. Туристка порекомендовала отдыхающим почаще улыбаться и быть вежливыми, чтобы не испортить ни себе, ни туркам настроение.

Ранее эксперты сравнили отдых на турецких и российских курортах. Поездка в Крым обойдется туристам дешевле, что связано с необходимостью проходить ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в Турцию.