Террористы убили несколько сирийских военных на юго-западе провинции Деръа

Дамаск, 16 марта. Атака террористов на позиции Сирийской Арабской Армии на юго-западе провинции Деръа принесла потери среди личного состава правительственных войск.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило, что несколько военнослужащих Сирийской Арабской Армии погибли при отражении атаки террористов на юго-западе провинции Деръа. В начале марта специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что в провинции ведется разоружение боевиков. На западе Деръа тогда спецслужбами Сирийской Арабской Республики было изъято большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.