Экономист объяснил причину ухода клиентов из российских банков

Москва, 16 марта. Клиенты банков могу начать забирать свои средства из-за низких ставок и новых правил контроля денежных средств, считает доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

Он рассказал, что руководство ряда финансовых учреждений сомневается относительно основополагающего принципа Центробанка на платформе «Знай своего клиента». По словам эксперта, причинами недоверия стали самостоятельное деление регулятора на группы риска и мониторинг исполнения «антиотмывочного» законодательства.

Банкиры считают, что нельзя наказывать клиентов, закрывая счета без соответствующих решений компетентных органов. По словам Чиркова, в отношении клиентов зачастую принимаются чрезвычайно жесткие санкции. Например, счет могут заблокировать при неоплаченном штрафе.

«Внедрение этих новых систем может, конечно, привести к тому, что многие клиенты будут недовольны, а значит, люди могут уйти из банков. Сейчас и так многие уходят», — приводит слова экономиста «Царьград».

По его словам, массовый уход клиентов из банков происходит по причине низких процентов по депозитам. Доходность по валютным вкладам вообще находится около нуля, поэтому держать деньги в долларах и евро нет смысла, объяснил Чирков.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов ранее рассказал, чем может грозить невыплаченная банку задолженность. По его словам, долг в 50 рублей из-за различного рода неустоек может превратиться в 1000 рублей.