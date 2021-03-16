Правоохранители составили на Ройзмана протоколы за участие в незаконных акциях

Екатеринбург, 16 марта. Полицейские намерены привлечь экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана к ответственности за участие в незаконных акциях, которые прошли 23 и 31 января.

Стражи порядка не задерживали Ройзмана, как до этого утверждали некоторые СМИ, а остановили его для составления административного протокола, сообщил источник ФАН. После этого правоохранители намерены передать материалы в суд, чтобы тот выбрал наказание для участника несогласованного митинга в Екатеринбурге.

Ранее бывшего мэра уральского города задержали в Москве на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия», сообщал ФАН. Ему, как и другим участникам мероприятия, вменялось сотрудничество с незаконной организацией.