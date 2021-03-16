LIVE: Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие

Санкт-Петербург, 16 марта. В понедельник, 15 марта, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие».

Украинские власти запретили все оппозиционные телеканалы, разогнали оппозиционные партии (главная из которых — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — по рейтингу почти догнала правящую партию «Слуга народа»). Арестовали собственность главного политического противника действующей власти — предпринимателя Виктора Медведчука.

Далее репрессии коснутся вообще всех граждан страны. Правящая партия внесла в Верховную раду законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Под ней понимаются отрицание «агрессии России», любовь к русской культуре и языку, нелюбовь к Бандере и прочим фашистским коллаборационистам. Но и бизнес на Украине также не защищен. Отряды националистов атакуют строительные площадки, «отжимая» выгодные контракты, а правительство отнимает имущество даже у иностранных инвесторов.

Так, завод «Мотор Сич» является крупным производителем двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Инвесторы из Китая на протяжении нескольких лет вкладывали в него средства. Однако в марте Киев решил национализировать завод, лишив прав на него китайскую компанию Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

В рамках эфира мы обсудили политическую ситуацию на Украине, запрет политических партий, критикующих Владимира Зеленского, тотальное давление на свободу слова, русский язык и права человека.

Рассказали, как на политику президента Украины реагирует Европа и каких решений по Украине можно ожидать от США.

Поговорили о стремительно падающем рейтинге Зеленского и его партии и возможных преемниках неудачливого президента Украины.