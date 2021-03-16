Норкин отреагировал анекдотом на обсуждение четырехдневки для женщин в России

Москва, 16 марта. Ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин вспомнил анекдот о бухгалтере во время обсуждения в студии возможности введения четырехдневной рабочей недели для женщин в России.

Соответствующая инициатива стала темой для нового выпуска телевизионного шоу, показанного в эфире 16 марта. В рамках программы участники передачи вынесли на обсуждение возможную четырехдневку для женщин. По мнению экспертов, ее введение может оказать существенное влияние на размер заработной платы.

В ходе дискуссии мнения сильно разделились: часть выступила против с аргументом, что мужчины в России и так зарабатывают больше. Ведущий Иван Трушкин отметил несправедливость этого явления. В качестве примера он привел зарплату мужчины-водителя размером в 200 тыс. рублей, заявив, что женщины-бухгалтеры при этом получают меньше. Норкин на слова Трушкина отреагировал анекдотом.

«Есть хороший анекдот про бухгалтера «Гоголь-центра»: «Кирилл Семенович (Серебренников. — Прим. ред.), у вас есть хороший бухгалтер?». «Есть, только ему еще 2 года сидеть»», — пошутил телеведущий.

Норкин уже не в первый раз рассказывает анекдоты в ответ на актуальные темы. Недавно ему удалось насмешить зрителей телеканала НТВ шуткой про блондинок.