Дочь Заворотнюк показала весенние обновки на улицах старой Москвы

Москва, 16 марта. Блогер Анна Заворотнюк относится к тем людям, которые перед каждым сезоном меняют гардероб. Совсем недавно она щеголяла в рыжем плаще, а теперь носит нежно-розовый тренч.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» объявила в личном микроблоге Instagram, что готова встречать весну. Гардероб Анны Заворотнюк уже заполнен стильными обновками богатой цветовой палитры. Один из образов для теплой погоды блогер решила показать, не дожидаясь солнца.

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк сфотографировалась у белой мраморной колонны во внутреннем дворе одного из элитных жилых домов Москвы. На блогере — тонкий двубортный тренч, черный берет из искусственной кожи и белые сапоги на шпильках. В руках Заворотнюк-младшая держит стакан кофе и круассан.

«Плащ и сапоги классные! Шапка, мне кажется, не в тему сюда»; «На весну еще не закупились. Придет она, я слышала, позже апреля»; «Ну француженка!» — отреагировали на публикацию подписчики блогера.

Анна Заворотнюк почти два года отказывалась говорить о матери, у которой диагностировали рак мозга. В конце февраля она решила нарушить молчание и объяснить сложившуюся в семье ситуацию.