Леонков рассказал, для чего Киев обостряет ситуацию в Донбассе

Москва, 16 марта. Украинские силовики все чаще совершают провокационные действия у линии соприкосновения в Донбассе. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что за этим может последовать.

Стягивание военной техники к Донбассу, увеличение бригад военнослужащих и провокационные заявления украинской стороны могут быть предвестниками скорого наступления украинских бойцов. При этом Запад поддерживает данные действия, а президент Украины Владимир Зеленский отмалчивается, заявил Алексей Леонков в эфире программы «На самом деле».

«Т.е. если посмотреть, огонь велся на всем протяжении линии боевого соприкосновения, а это 300 километров. Т.е. не было ни одного участка, где бы не применялись средства артиллерийского минометного огня», – подчеркнул Леонков.

Исходя из точности, с которой укладывались снаряды, эксперт сделал вывод, что в район прибыли подготовленные военные и они таким образом ознакомились с местностью, пишет News Front.

Также военный эксперт отметил, что провокационные заявления и маневры ВСУ совершаются для того, чтобы исключить Россию из процесса переговоров по ситуации в Донбассе и включить туда США.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из гранатометов северные окраины Донецка.