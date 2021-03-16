Правительство Боливии возбудило еще четыре уголовных дела против экс-президента Аньес

Сукре, 16 марта. Правительство Боливии возбудило четыре новых уголовных дела против экс-президента страны Жанин Аньес. Ее обвиняют в давлении на инакомыслящих и нанесении ущерба экономике на 30 млн долларов, сообщает Agencia Boliviana de Informacion.

¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a Áñez y sus exministros en los petitorios de juicios de responsabilidades?.

Lea la nota completa aquí ???? https://t.co/PGDU7Un6N0 pic.twitter.com/vpsOhkSgFr — Agencia Boliviana de Información (@abi_bolivia) March 15, 2021

15 марта Министерство юстиции Боливии передало в прокуратуру четыре новых обвинительных заключения в отношении бывшего президента страны и членов ее команды. Заместитель министра юстиции Сезар Силес уточнил, что данные дела отличаются от предыдущих, из-за которых Аньес накануне арестовали.

Дело МВФ

Одно из обвинений касается получения правительством Аньес кредита на 346,7 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Возврат займа нанес экономике государства ущерб в размере 30 млн долларов. Помимо экс-президента, по делу еще проходят бывшие министры: Хосе Луис Парада, Оскар Ортис и Бранко Маринкович.

Дело боливийцев в Чили

Второй судебный процесс связан с решением Аньес запретить боливийцам возвращаться в страну из Чили во время пандемии СOVID-19. В 2020 году правительство закрыло границу даже для граждан Боливии, что привело к гуманитарному кризису.

Дело о свободе слова

Аньес также обвиняют в притеснении инакомыслящих во время пандемии СOVID-19. Она издала указ о преследовании тех, кто высказывался против политики переходного правительства по части здравоохранения. Критиковавшие режим Аньес наказывались лишением свободы на срок до десяти лет или денежным штрафом.

Дело Fundemporation

Четвертое дело связно с незаконным продлением концессии без проведения публичных торгов Фонда развития бизнеса (Fundempra), который занимался регистрацией боливийских компаний, что тоже негативно сказалось на экономике государства.

Боливия против Аньес

14 марта Боливийский суд арестовал экс-президента страны Жанин Аньес. Вместе с ней в тюрьму отправились экс-министры юстиции и энергетики Альваро Коимбра и Родриго Гусман. Временного президента и членов ее команды подозревают в терроризме и организации государственного переворота в Боливии в 2019 году.

Аньес в ответ обвинила правящую партию «Движение к социализму» (MAS) в политическом преследовании. Ряд оппозиционных политиков заявил о несогласии с решениями правительства; так, вновь избранный мэр Ла-Паса предупредил о подготовке в городе митингов протеста против действий MAS и президента Луиса Арсе.