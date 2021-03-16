Первый секретарь петербургского городского отделения политической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в своей авторской колонке для ФАН рассуждает о значении возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

Я не принадлежу к поклонникам нынешней власти. Но в марте 2014 года, как и большинство соотечественников, горячо поддержал усилия президента страны по возвращению Крыма в состав России.

И сейчас, когда за семь лет восторги по поводу воссоединения у многих поутихли, считаю воссоединение важнейшим положительным событием в новейшей российской истории. На протяжении многих лет, начиная с разрушения СССР в 1991-м году, Россия неизменно отступала под напором Запада, теряя ранее завоеванные Союзом позиции в различных сферах. Унизительной была потеря контроля над Чечней, восстановить который удалось лишь многие годы спустя и в весьма своеобразной форме. Беспрепятственное продвижение НАТО на Восток, расправа над Югославией — смотреть на все это было нестерпимо...

И хотя на постсоветском пространстве влияние России ощущалось даже в 90-е, все-таки многие «независимые» государства СНГ вели себя вызывающе по отношению как к интересам Москвы, так и к русскоязычному населению на своей территории. Патриотических лозунгов и негодования от различных политиков мы в 90-е годы слышали много, но даже знаменитый разворот Евгением Примаковым самолета ничего не мог, по сути, изменить в судьбе Югославии и Слободана Милошевича, не мог изменить местоположения России в сформированном тогда однополярном мире...

И только контрудар по грузинским агрессорам в 2008-м, помощь Сирии и появление «зеленых человечков» в Крыму в момент государственного переворота на Украине были реальным сопротивлением наглости и вседозволенности со стороны альянса антироссийских сил и Запада.

Конечно, следует уважать различные точки зрения на исторические события, в том числе и на происходившие на Украине в 2014 году. На мой взгляд, Виктор Янукович, как его не критикуй за нерешительность, половинчатость и многовекторность, был адекватен своей непростой стране, в которой люди уже тогда шли стенка на стенку из-за того, на каком языке разговаривать, каким памятникам стоять и какие праздники праздновать.

Противоречия между западом и востоком Украины грозили разорвать эту страну (что затем и произошло), и Янукович пытался лавировать между поссорившимися украинцами. Согласно его логике, он не мог полностью принять российские предложения (исторически отвечающие интересам народа Украины) и не мог следовать в фарватере Запада. Янукович хотел торговаться и торговать. Он был убежден, что правила игры будут определяться им и не выйдут за пределы парламентских комбинаций и мирных массовых митингов. Он ошибся.

Почему Запад, Европа в первую очередь пошли тогда на силовое решение, нарушили вполне разумные договоренности с Россией о проведении досрочных выборов (после первых серьезных жертв на улицах), с точностью определить сложно. То ли европейские эмиссары с самого начала не собирались исполнять данное Януковичу и российским посредникам слово, то ли напор радикальной, откровенно профашистской украинской оппозиции на европейцев был так силен, что последние уступили, срывая все пломбы. Неясно. Но это и не важно.

Нас и нашего незадачливого партнера Януковича «кинули» на глазах у всего мира. Одна из сторон гражданского конфликта начала грубо и стремительно, нарушая любые нормы современных политических игр и геополитических реалий, подминать под себя страну, где даже просоветские (не говорю уже о пророссийских) симпатии были весьма сильны. Состояние шока, возмущения и досады от бессилия что-либо изменить охватили тогда многих россиян, жителей республик бывшего Союза, да и просто тех, кто не приемлет любые разновидности фашизма и крайнего национализма, чем, безусловно, являются бандеровцы.

И начавшееся затем в Донбассе сопротивление с явной моральной поддержкой России и потоком добровольцев из нашей страны, а также мгновенное и бескровное возвращение Крыма в состав России побудили нас — впервые за многие десятилетия — гордиться своей страной, ее государственным руководством, торжеством справедливости. Крымский консенсус в 2014-2015 годах охватывал, по-видимому, до 85-90% российского общества. Так продолжалось и еще несколько лет.

Наша страна искусно соединила всегда массовое народное движение крымчан за воссоединение с РФ, фактор скорости, неожиданности и внезапности такого мощного контрудара фашистскому перевороту в Киеве, умелые выверенные и высокопрофессиональные действия специальных служб, замеривших степень готовности деморализованных ВСУ к сопротивлению, способность бандеровских банд к каким-либо реальным действиям, а также настроения элит полуострова, лидеров общественного мнения и так далее. Для стороннего наблюдателя действия России выгодно отличались от действия альянса противников Януковича с ЕЭС и США.

Россия сумела нейтрализовать деструктивные элементы общественных организаций крымско-татарской диаспоры и, напротив, привлечь на свою сторону ее большую созидательную часть. Страна исключила серьезные боестолкновения, быстро организовала референдум, провозгласила государственными все три языка, имеющие хождение в Крыму.

Противная сторона постоянно прибегала к неконтролируемому насилию и вандализму, третировала и продолжает третировать до сих пор явно широко распространенный на Украине и необходимый ей русский язык. На Украине запрещали политические партии и движения, громили их офисы, широко практиковали политические убийства. Сегодня этот курс продолжается в запрете и конфискации неугодных СМИ целыми пакетами. Ответственность, гуманизм и профессионализм русской политики в Крыму выгодно отличались от варварского и кровавого стиля работы наших противников.

Сантименты при анализе иных аспектов крымских событий 2014-го не вполне уместны. По нам нанесли удар — мы ответили так, что осмелившиеся на атаку силы пожалели о своих действиях. Сегодня страсти немного улеглись. Мир потихоньку привыкает к новой-старой прописке Крыма.

Проблемой остается непризнание Крыма частью России многими странами, но это, конечно, дело времени. Так, вхождение Прибалтики в состав СССР поначалу не признавали многие государства, но к концу 80-х альтернативных дипмиссий в мире осталось только три, и они влачили жалкое существование.

Крым в составе России, безусловно, состоялся. Несмотря на чинимые Украиной и ее патронами козни, особенно с водоснабжением, на полуострове не видно массовых протестов, сколько-нибудь значимых успехов на выборах либеральных партий и так далее. К сожалению, профессионализм взращенных в украинский период многих местных чиновников оставляет желать лучшего. Да и мы не всегда присылаем в любимую республику достойные кадры. Чего стоит министр культуры Крыма, выругавшаяся недавно матом на совещании! Но что это и многое ему подобное меняет в судьбе Крыма, в безальтернативности решений марта 2014-го года? Ровным счетом ничего.

Многочисленные зарубежные политики, посетившие Крым за шесть лет (представители широкой палитры стран — от Германии до Зимбабве) подтверждают, что в исходе референдума сомневаться не приходится. Однако на Западе возражают — процедура воссоединения незаконна.

Имеют ли критики воссоединения при этом в виду, что референдум должен был бы пройти и на Украине? Согласны ли, мол, они вернуть Крым России? Но таких прецедентов история не знает, поскольку остающийся и уходящий субъекты вряд ли проголосуют одинаково. Кроме того, какой референдум могли бы организовать власти государства, не сумевшие удержать своих поданных от кровопролитной гражданской войны из-за того, какому языку быть в ходу?

В ООН 77 государств голосуют за антироссийские резолюции по Крыму, но с каждым годом растет и число государств, голосующих против таких резолюций. Сегодня их уже около 30.

Но что такое ООН сегодня? И что такое ЕЭС, ПАСЕ? Их самостоятельность и объективность не раз ставились под сомнения. А, скажем, в вопросе Косово эти структуры видят мир совсем по-другому, нежели чем с Крымом. А в вопросе с Каталонией и Шотландией — по-третьему. Все это не выдерживает критики. Важнее другое.

Насколько законно, с точки зрения советских норм и правоприменительной практики, Крым был передан из РСФСР в УССР? Я не принадлежу к тем, кто готов вешать на Никиту Хрущева всех собак за передачу Крыма от России Украине, поскольку речь шла о передаче территории в рамках единой и, в общем-то, дружной страны без всякого ущемления прав жителей полуострова. Это не выселение народов и не переселение в национально чуждую среду. Кроме того, как отмечает ряд экспертов, инфраструктурно полуостров был тогда в большей степени связан с советской Украиной. Это и сейчас создает определенные трудности в железнодорожном сообщении и, повторюсь, в водоснабжении.

Так что, хотя недовольство передачей Крыма Украине имело место, это все-таки была простая формальность. И, кстати, доля русских в Крыму повышалась неуклонно вплоть до 1989 года. Но с точки зрения советского законодательства Крымская область передавалась Украине все же незаконно, что в 2015 году установила Генеральная прокуратура России. А ранее, в 1992-м, постановление Президиума ВС РСФСР 1954 года было признано Верховным Советом Российской Федерации утратившим силу с момента принятия.

Но западных господ и обанкротившихся по всем статьям украинских политиканов все это не волнует. Ну, а раз так, то и нас не должна волновать их реакция, их мнения и их истерики.

А вот улучшение положения населения Крыма, устранение там оставшихся родовых пятен некачественного стиля управления, свойственного местным чиновникам с украинских времен, поиск оптимальных решений для снятия всех препон вокруг работы здесь банков, сотовых операторов, бизнеса вообще, повышение качества сервиса, борьба за привлекательность Крыма как курорта мирового значения, продвижение региона как отличной площадки для международных форумов с антизападной антиамериканской, да и любой другой повесткой — это то, чем действительно стоит заниматься неустанно.