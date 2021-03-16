Манукян: Китайцы готовы к признанию Крыма и сотрудничеству с ним

Санкт-Петербург, 16 марта. Эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» назвал геноцидом водную блокаду Крыма и заявил о необходимости судить правительство Украины.

«Судиться по поводу водной блокады со стороны Украины можно и нужно, следует обращаться в международные организации. Есть интересные прецеденты и в США, и в Европе, проходят такие слушания всегда с переменным успехом. В данном случае речь идет о настоящем геноциде населения Крыма, лишении его воды. Если напирать на нормы ООН, есть серьезные шансы выиграть», — считает он.

Эксперт прокомментировал вероятность расторжения деловых отношений между Киевом и Пекином после конфликта с заводом «Мотор Сич». Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее решил вернуть в государственную собственность «Мотор Сич», одним из акционеров которого является китайская компания Beijing Skyrizon. Ее представители подали иск в арбитражный суд на Украину на сумму 3,6 миллиарда долларов. В КНР считают несправедливой национализацию предприятия, противоречащую принципам рыночной экономики. Китайская делегация позже приехала в Крым. Иностранные инвесторы готовы вернуться на полуостров, чтобы заключить соглашения о сотрудничестве.

«Китайцы — прагматики. Они очень внимательны к развитию своей экономики и оценке своих партнеров. Думаю, им будет достаточно единичного обмана, чтобы история дальнейшего сотрудничества закончилась. Полагаю, что с Украиной у Китая больше не будет серьезных дел, в то время как с Россией у КНР самые теплые деловые отношения, причем Пекин их не политизирует», — заметил Манукян.

Он считает, что визит китайской делегации в Крым станет четким сигналом мировому сообществу о том, что полуторамиллиардный Китай готов признать вхождение республики в состав Российской Федерации. После такого жеста признать это придется и всему миру. Манукян добавил, что жители Крыма вполне законно провели референдум и вошли в состав РФ согласно всем нормам ООН.

«Мы могли бы показать Европе на примере Косово, что это возможно, как и на примере объединения Западной и Восточной Германии. Права народа на самоопределение у крымчан никто не отнимал. Люди сами приняли это решение, придя и проголосовав», — заявил Манукян.

Спикер назвал смехотворным план Зеленского по «Крымской платформе», проекту, который президент Украины назвал координацией международных усилий по защите прав крымчан и «деоккупации» полуострова.

«На эту клоунаду даже не стоит обращать внимания. Зеленский привлечет каких-то партнеров, которые будут разыгрывать комедии. Это пустая затея, оторванная от реальности», — сказал он.

Ранее ФАН рассказывал, что Москва сочтет причастность к саммиту «Крымской платформы» за посягательство на территориальную целостность страны.