Стали известны новые детали исчезновения мужа покойной Лядовой

Москва, 16 марта. Муж народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой в своем последнем интервью рассказывал, что уже год находится в реабилитационном центре против своей воли.

Лядова ушла из жизни 10 марта. Она умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Незадолго до смерти пианистка развелась с пятым мужем.

В новом выпуске программы «Прямой эфир» стало известно, что последние годы жизни Лядова провела с семьей адвоката Виктора Дворовенко. Юрист заботился о пенсионерке, в то время как ее пятый муж, саксофонист Александр Кудряшов проходил лечение в реабилитационном центре «Феникс». Сам музыкант не хотел отправляться в клинику.

Дворовенко мог намеренно изолировать артистку от супруга, чтобы отобрать у нее просторную квартиру в элитном районе Москвы. Такой версии придерживается комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Елена Моставичене. Она предоставила программе Андрея Малахова эксклюзивное видео от 29 июля 2019 года, на котором Кудряшов дает свое последнее интервью. Пенсионер утверждал, что в клинику его отправили братья Дворовенко.

«Меня отвезли туда якобы на 2–3 дня, провести капельницы. Прокапать витамины и вернуться домой. Кончилось тем, что я вернулся через год», — говорит на записи пятый муж покойной Лядовой.

С февраля 2021 года пианистка боролась с коронавирусом, но коварная болезнь победила. Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Ее ассистент Галина Горбенко осталась недовольна организацией церемонии прощания с артисткой.