Политолог Ищенко заявил, что Украина не может существовать без националистов

Киев, 16 марта. Политолог Ростислав Ищенко раскрыл причины националистического движения на Украине. По мнению эксперта, национализм — основа украинской государственности.

Украинской политикой, как внутренней, так и внешней, движут националистические идеи, а сами агрессивно настроенные националисты заполонили улицы городов Незалежной. Политолог Ростислав Ищенко уверен, что это не совпадение. Сильное националистическое движение — единственное оправдание и причина существования Украины как государства.

«Создать на Украине что-то самостоятельное никогда не представлялось возможным. Кстати, поэтому там только националистическая идея и работает. Там есть национал демократы, национал-либералы, национал-коммунисты, просто националисты, национал-олигархи — кто угодно. Но обязательно с приставкой «национал». Другая идея, кроме национализма, на Украине не работает. Объяснить само существование Украины можно только с позиций национализма. Украина нужна только потому, что есть украинцы, а если их нет, то их нужно создать, потому что нужна Украина», — резюмирует эксперт.

Националисты являются политической силой как в Раде и кабинетах Киева, так и на улицах Украины. В СМИ регулярно попадают сообщения о демаршах и акциях недовольства националистов президентом Украины Владимиром Зеленским. Также пишут про опасные выходки против всех, кто подозревается в «пророссийских» настроениях.