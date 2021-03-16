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Политолог Ищенко заявил, что Украина не может существовать без националистов

Политолог Ищенко заявил, что Украина не может существовать без националистов

Киев, 16 марта. Политолог Ростислав Ищенко раскрыл причины националистического движения на Украине. По мнению эксперта, национализм — основа украинской государственности.

Украинской политикой, как внутренней, так и внешней, движут националистические идеи, а сами агрессивно настроенные националисты заполонили улицы городов Незалежной. Политолог Ростислав Ищенко уверен, что это не совпадение. Сильное националистическое движение — единственное оправдание и причина существования Украины как государства.

«Создать на Украине что-то самостоятельное никогда не представлялось возможным. Кстати, поэтому там только националистическая идея и работает. Там есть национал демократы, национал-либералы, национал-коммунисты, просто националисты, национал-олигархи — кто угодно. Но обязательно с приставкой «национал». Другая идея, кроме национализма, на Украине не работает. Объяснить само существование Украины можно только с позиций национализма. Украина нужна только потому, что есть украинцы, а если их нет, то их нужно создать, потому что нужна Украина», — резюмирует эксперт.

Политолог Ищенко заявил, что Украина не может существовать без националистов

Националисты являются политической силой как в Раде и кабинетах Киева, так и на улицах Украины. В СМИ регулярно попадают сообщения о демаршах и акциях недовольства националистов президентом Украины Владимиром Зеленским. Также пишут про опасные выходки против всех, кто подозревается в «пророссийских» настроениях.

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