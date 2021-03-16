Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Госдума РФ обсудит взаимодействие с IT-платформами

Госдума РФ обсудит взаимодействие с IT-платформами

Москва, 16 марта. Думский комитет по информполитике планирует в апреле провести расширенное заседание по вопросам взаимодействия с интернет-площадками.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать доступ к социальной сети Twitter на территории Российской Федерации. С таким заявлением выступил заместитель главы регулятора Вадим Субботин.

По его словам, для продолжения работы в России социальная сеть должна удалить весь запрещенный контент. Роскомнадзор дал Twitter один месяц на выполнение поставленных условий.

Новости партнеров