Новый закон о призыве на службу в ВСУ увеличил размер взяток в военкоматах

Киев, 16 марта. Верховная рада Украины приняла закон о новых правилах призыва в ряды ВСУ, и на этом фоне в военкоматах резко выросли взятки за уклонение от службы, сообщают местные СМИ.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что основным способом «откосить» от армии остается «белый билет» по состоянию здоровья. Начиная с 2018 года размер взятки вырос на тысячу долларов. На данный момент уклониться от службы в ВСУ можно за три тысячи долларов.

К передаче денег военнослужащие подходят очень тщательно. Данный вопрос решается только через сотрудника военкомата, который занимает второстепенную должность. Его контакты обычно передают по секрету родители призывников. Во время личной встречи офицер пишет на салфетке требуемую сумму, а после осмотра врача призывник приобретает «белый билет».

Ранее сообщалось, что на Украине озвучили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году. Весенний призыв пройдет с апреля по июнь. Осенний набор, согласно указу президента Украины, будет осуществляться в период с октября по декабрь.