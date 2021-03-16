Украинский эксперт рассказал, чем закончится противостояние Зеленского с парламентом

Киев, 16 марта. По мнению украинского политолога Святослава Вышинского, которое он высказал в интервью изданию «Украина.ру», открытая конфронтация президента Украины Владимира Зеленского и парламента страны в конечном счете может привести к необходимости проведения досрочных выборов главы государства, сообщает «ПолитПазл».

Специалист напомнил, что нынешний президент Украины два года назад заявлял о себе как о полной противоположности бывшему украинскому главе Петру Порошенко. В начале его президентского пути все шло по плану, но спустя какое-то время отличить двух политиков друг от друга стало практически невозможно.

Вышинский считает, что Владимир Зеленский, ступив на путь поляризации общества, пошел по стопам Петра Порошенко. Такая политика, по мнению эксперта, направлена на разделение государства, что автоматически означает отступление нового украинского президента от своих же обещаний стать лидером всей Украины. Еще Зеленского и Порошенко роднит тот факт, что под личиной патриотизма и русофобии он делает все, чтобы Украина была колонизирована США.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, становится совершенно очевидным тот факт, что шансов переизбраться на второй срок у Владимира Зеленского практически нет. При этом Вышинский отмечает, что Зеленский может сложить полномочия намного раньше, ведь его партия «Слуга народа» не может заполучить рабочее большинство в Верховной раде, а в развязанной зачем-то президентом Украины войне с парламентом останется только один, и это точно не бывший кавээнщик.

«Вопрос лишь в том, остановится ли он сейчас, чтобы дотянуть до конца президентского срока, или же под давлением «коллективного Запада» пойдет в атаку на украинский парламент. Боюсь, что в этом сражении он окажется побежденным», — заключил Святослав Вышинский.

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