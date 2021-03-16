Porsche Пабло Эскобара продают за $2,2 млн. ФАН-ТВ

Имя Пабло Эскобара, наверняка, знакомо многим. Колумбийский наркобарон заработал огромное состояние на грязном бизнесе. В конце 80-х журнал Forbes оценил его состояние более чем в три миллиарда долларов.

На аукционе во Флориде появился интересный экспонат — редкий гоночный автомобиль Porsche 911. Предположительно, машина принадлежала Пабло Эскобару и двукратному чемпиону мира «Формулы-1» Эмерсону Фиттипальди. Организаторы аукциона ждали Porsche 911 чуть больше года.

«К сожалению, этот джентльмен, бывший владелец, недавно скончался. Его семья доверила нам всю свою коллекцию автомобилей, и это ее жемчужина. Многие люди знают эту машину. У нее очень яркое прошлое. Это был один из оригинальных автомобилей IROC, на которой ездил Фиттипальди», – рассказал соучредитель Atlantis Motor Group Кен Голд.

Изначально машину приобрел Джон Тунстоллу, на ней он участвовал в гонках Sebring и 24-часовой гонке на выносливость Daytona. После авто было продано Пабло Эскобару.

«Итак, машина доехала до Центральной Америки, а затем до Южной Америки и участвовала в нескольких гонках. Авто переделали в копию 935. Есть много фотографий Эскобара в машине. И автомобиль в конце концов вернулся в Штаты. Он в течение долгих лет просто пылился у частного коллекционера», – добавил Кен Голд.

Стартовая цена гоночного автомобиля канареечно-желтого цвета — 2,2 млн долларов или 140 млн рублей.