Сотни могил подготовили в Бразилии для жертв коронавируса. ФАН-ТВ

В стране идет новая волна заражения COVID-19, много случаев с летальным исходом.

Ряды могил в Бразилии сняли с дрона. Кладбище предназначено для массового захоронения жертв коронавируса. Сейчас в стране идет новая волна COVID-19. Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения инфекцией — 11 с половиной миллионов зафиксировано с начала пандемии. Из них около 280 тысяч человек погибли. На днях там установили новый рекорд — 521 смерть от коронавируса за день — это самый высокий показатель за все время распространения инфекции.

Ранее губернатор штата Жоау Дориа объявил об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. В Бразилии введен комендантский час, закрыты пляжи, запрещены футбольные матчи, религиозные встречи. Больницы в стране загружены на полную мощность.