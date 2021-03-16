Политолог Самонкин спрогнозировал действия Минска в случае наступления ВСУ на Донбасс

Москва, 16 марта. Политолог Юрий Самонкин убежден, что Белоруссия опустит «железный занавес» на границах с Европой и Украиной в случае, если ВСУ перейдут в наступление на Донбасс.

Ранее в Сети начали появляться сообщения о подготовке украинским командованием наступательных операций на Донбасс в обход Минских соглашений.

Политолог Юрий Самонкин в интервью изданию «НьюИнформ» заявил, что карательные батальоны и ВСУ не подчиняются полностью верховному командованию, а ориентируются на интересы узких политических кругов. Существующий кризис подрывает власть действующего украинского лидера Владимира Зеленского, которому непросто удержаться в этих условиях на посту.

«Белоруссия опустит «железный занавес» для всего Запада и Украины в частности, чтобы не допустить военных конфликтов и на своей территории. Украинские националисты уже принимали участие в протестных акциях в Белоруссии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Лукашенко помнит об этом, и теперь точно не допустит повторения летних событий», — утверждает собеседник издания.

По мнению политолога, Белоруссия в случае конфронтации выступит на стороне России и поддержит резолюцию о прекращении огня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что между Москвой и Минском установились не дружественные, а братские отношения.