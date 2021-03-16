«Досадная несправедливость»: Шугалей раскритиковал резолюцию ООН по ЦАР

Российский социолог и директор «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что готов передать Центральноафриканской Республике необходимую сумму, чтобы вернуть стране возможность влиять на решения ООН.

Ранее Организация Объединенных Наций лишила ЦАР права голоса за неуплату взносов. Минимальная сумма для возобновления участия республики в заседаниях Совета Безопасности составляет 29 395 долларов США.

«Если в ООН правда считают, что морально оправдано лишить ЦАР голоса из-за 30 тысяч долларов во время, без преувеличения, важнейших заседаний, на которых решаются вопросы суверенитета (присутствия иностранных военных) и национальной безопасности ЦАР, то я лично готов внести необходимую сумму, чтобы исправить эту досадную несправедливость», — заявил социолог.

В отсутствие представителей ЦАР Совбез принял резолюцию об увеличении контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в республике на 3000 человек. Это потребует около 300 миллионов долларов США, то есть в десять тысяч раз больше суммы, которую обязаны выплатить власти африканского государства.

«Удивительно, но факт: при обсуждении вопроса помощи в борьбе с бандитами и иностранными наемниками, откровенно терроризировавшими страну, позиция официального Банги не была представлена. Эта странная ситуация сложилась по причине того, что Центральноафриканскую Республику лишили права голоса в ООН в связи с технической задержкой выплаты взноса в размере 30 тысяч долларов США», — подтвердил Шугалей.

Позиция РФ

Россия воздержалась от голосования за резолюцию, поскольку в ней не принимаются во внимание руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи. Также в Москве указали на отсутствие координации с Банги в вопросе подбора контингента МИНУСКА.

Совбез проигнорировал официальное письмо, в котором ЦАР просила включить в состав миротворцев военнослужащих из Руанды. Представители этого африканского государства прибыли в республику незадолго до декабрьских выборов по просьбе правительства в Банги и показали себя с лучшей стороны, содействуя армии республики (FACA) в освобождении страны от вооруженных экстремистов.

Также в ООН не обратили внимания на просьбу разрешить модернизацию и развитие авиационной составляющей вооруженных сил при содействии России. Для армии республики это было бы значительным подспорьем, так как состояние дорожной сети не всегда позволяет оперативно добраться в необходимый регион и обеспечить своевременную защиту мирного населения.

«Вместо этого им навязывают увеличение численности войск МИНУСКА на 20%. Как будто в Совбезе не понимают, что увеличение контингента МИНУСКА не решит проблему отсутствия достаточного количества ресурсов и вооружения у армии ЦАР из-за наложенного эмбарго», — возмутился Шугалей.

Социолог напомнил, что в отличие от правительственных сил боевики и наемники из соседних стран обладают современным вооружением и получают необходимое снаряжение из-за рубежа.

Деятельность ООН в ЦАР

Таким образом, вместо очевидно необходимых и напрямую озвученных Банги мер Совбез ООН выделяет огромные средства на увеличение числа миротворцев в стране, хотя результаты многолетней деятельности миссии практически незаметны.

RCA????????: le Conseil de sécurité de l’ONU???????? autorise le déploiement de 3.700 Casques bleus supplémentaires pour la MINUSCA (@UN_CAR).@UNPeacekeeping https://t.co/ZhK3YeSFS6 — ONU Info (@ONUinfo) March 12, 2021

Так, во время контрнаступления по оси Банги – Белоко центральноафриканских бойцов поддерживали руандийские военнослужащие и российские инструкторы, которые занимаются подготовкой личного состава армии и не бросают подопечных даже в самых опасных ситуациях. Однако представители МИНУСКА отказались участвовать в операции, сославшись на положения мандата миссии. При этом в районе военных действий находятся несколько баз миротворцев.

Неэффективность и бездеятельность «голубых касок» заметили и жители ЦАР, которые обвинили миротворцев в связях с боевиками. Конфискованное ими оружие радикалов через некоторое время всплывало на черном рынке, а самих представителей ООН неоднократно ловили за незаконной добычей золота и алмазов.

В связи с этим деятельность МИНУСКА в ЦАР больше похожа на организованное отмывание средств, нежели на помощь республике в борьбе с вооруженными группировками.