Британская полиция изъяла самую большую партию кокаина в истории

Лондон, 16 марта. Британские полицейские перехватили рекордный «улов» кокаина, благодаря чему серьезно пошатнули местную наркомафию. Стоимость конфиската составила 20 млн фунтов стерлингов.

Партия наркотического вещества стала самой большой в истории Великобритании. Наркокурьер вез целых 186 кг кокаина класса А из Кента в Уорингтон. Отправителями заветного груза оказалось криминальное сообщество братьев Алана и Джона Т., сообщает Mirror.

По информации сотрудников полиции, операция по ликвидации крупной поставки кокаина планировалась заранее. Когда стражи порядка вышли на след наркодилеров, в небо был поднят полицейский вертолет, который принял непосредственное участие в спецоперации. Пилоты воздушного судна «вели» синий фургон и следовавший за ним Nissan Qashqai, на которых и предполагалось доставить особо ценный груз.

В результате 31-летний наркокурьер Джейми С. был арестован, его приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за сговор с целью поставки кокаина. Перехваченные наркотики направлялись к 33-летнему Энтони К. и 30-летнему Джейми О. — участникам других организованных преступных группировок.

Частью подготовки специальной операции правоохранительных органов стало длительное наблюдение как за отправителями «посылки», так и за теми, кому данные ценности предназначались. Ранее офицеры из наружного наблюдения следили за 40-летним Джоном Т. и видели, как он встречался с адресатом бандероли, а также с другими британцами, замешанными в крупном наркобизнесе.

Позже были проведены необходимые следственные действия с изъятым наркотиком, которые дали интересные результаты. Так, на пузырчатой обертке одного из блоков наркотиков были обнаружены следы ДНК одного из «наркобратьев». Встречи старшего из родственников, 51-летнего Алана Т., также оказались на карандаше у полиции. Блюстители порядка засекли общение мужчины с получателем партии кокаина и задержанным наркокурьером. Целью таких встреч были дальнейшие поставки наркотиков класса А организованным преступным группировкам в Карлайле, Ливерпуле, Сканторпе и Сассексе.

Лидеры местного наркосообщества братья Алан и Джон Т. также торговали коноплей, героином, кетамином и кокаином с другими бандами в Шотландии, Лондоне, Северном Уэльсе, Корнуолле, Западном Йоркшире, Камбрии, Манчестере и Хамберсайде. Для того чтобы поймать злоумышленников, полицейские разработали трехстороннюю операцию под названиями «Коррида», «Самурай» и «Дредноут».