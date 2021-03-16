«Гузеева — мой краш»: ФАН побывал на съемках первого в России TikTok-шоу талантов

Телеканал «Пятница!» и ведущая платформа для коротких видеороликов запускают первое телевизионное TikTok-шоу талантов в России «ТикТок Талант». Благодаря онлайн-кастингу, который проходил на платформе, участники со всех уголков страны могли продемонстрировать в формате видео свои творческие способности и попасть в телевизионный эфир.

Корреспондент ФАН побывала на съемках одного из выпусков шоу, посмотрела, как удалось совместить традиционный телевизионный формат с молодежной социальной сетью, а также пообщалась с ведущими и членами жюри.

Отборочный этап TikTok-шоу талантов не предполагал физического присутствия участников — все номера демонстрировались на экранах, имитирующих дисплей смартфона. Конкурсанты рассказывали о себе, представляли свои ролики по видеосвязи, а потом ждали комментариев членов жюри. В него вошли народные знаменитости — Лариса Гузеева и Дима Билан, а также двое приглашенных тиктокеров, меняющиеся от выпуска к выпуску.

В день, когда ФАН присутствовал на съемках, это были юная звезда TikTok Валя Карнавал и Инна Судакова, известная своими видео на YouTube. Но финальное решение, кто из участников выйдет в финал, будет за зрителями — они смогут голосовать в прямом эфире.

«Нет времени на разбег»

Звездные члены жюри поделились с ФАН своими впечатлениями от просмотренных роликов.

Лариса Гузеева, отказавшаяся на проекте от привычного стиля в пользу молодежной рубашки в клетку и легкомысленных локонов, уверена, что формат TikTok-ролика позволяет раскрыться настоящему таланту.

«Одаренность может иметь самые разные формы, — уверена актриса и телеведущая. — Но ее проявления должны быть очень яркими и точными, чтобы за короткий отрезок времени, практически за минуту, успеть показать себя. Нет времени на разбег».

Артистка поделилась тем, как выбирает наиболее перспективных участников среди огромного количества TikTok-роликов.

«Я выбираю тех участников, в роликах которых вижу труд, где я вижу талант невооруженным глазом, — отметила собеседница ФАН. — То, что могут эти люди, не могут массы. С каких пор вообще талант является поточным событием? Он ведь рождается один раз в десятилетие, в столетие».

Телеведущая добавила, что сейчас через социальные сети о себе хотят заявить практически все. При этом обижаются, что кого-то по достоинству не отмечают.

«Это же противоестественно! Не каждому человеку дан слух, не каждый человек обладает фантастической растяжкой, не у всех хорошие спортивные данные, — подчеркнула актриса. — Смотреть на человека, который сжирает за одну минуту 57 бургеров, — мне неинтересно, мне это скучно. Это пошлость, у меня отторжение. Поэтому, конечно, я за талант и, естественно, я отмечаю необычные вокальные либо спортивные данные».

Гузеева отметила, что участие в TikTok-шоу пока не повлияло на ее интерес к молодежной социальной сети — на нее у телеведущей просто нет времени из-за работы.

«Я — миротворец»

В отличие от Гузеевой, певец Дима Билан сам является активным пользователем TikTok, поэтому этот формат ему прекрасно знаком. Он узнал о существовании социальной сети довольно давно, но созданием контента занялся лишь во время периода самоизоляции, когда захотел найти новые формы общения с публикой.

По словам музыканта, ведение своего канала в TikTok — действительно серьезная работа.

«Многие в самом начале говорили, что это не совсем серьезный жанр. А на самом деле, это колоссальный труд, требующий как моральных, так и физических вложений», — уверен артист.

Что касается номеров участников, то больше всего Диму Билана впечатлил ролик с «артхаусным футболом». Певца поразило то, как конкурсант владеет мячом.

Член жюри объяснил, какими принципами он руководствуется при оценивании роликов.

«Ты выбираешь из большого количества людей, смотришь разный контент, и иногда возникают какие-то повторения в голове, — отметил Билан. — Ты думаешь, что ты это уже видел. Во-первых, нужно уметь разглядывать детали. Во-вторых, если говорить про характер, то я — миротворец. Мне всегда хочется, чтобы все подружились, хотя зачастую я голосую против».

В заключение певец подчеркнул: несмотря на то, что многие видят в TikTok социальную сеть с легкомысленным контентом, в ней можно найти много действительно интересных и полезных вещей.

«Там же много разного контента — а не только выдавливание прыщей в прямом эфире ради прикола, например, — выразил мнение Билан. — В TikTok очень много кулинарии, спорта. Очень много различных вещей, о которых ты узнаешь в первый раз, но в очень сжатом формате, очень быстро и столько, сколько тебе надо — ты всегда можешь перелистнуть, если тебе не нравится».

«В наш дуэт влюбились»

Ведущими TikTok-шоу на телеканале «Пятница!» стали Регина Тодоренко и блогер Роман Каграманов, который раньше никогда не участвовал в телевизионных проектах.

«Я не в курсе, был ли кастинг, — сказал блогер. — Насколько мне сказали, выбор сразу пал на меня и Регину. Создатели шоу решили поэкспериментировать, а спустя несколько выпусков в наш дуэт влюбились».

Регина Тодоренко отметила, что не ожидала, что ей будет так комфортно и весело в этом тандеме.

«Рома оказался очень талантливым, глубоким и многогранным артистом, — призналась ведущая. — Для меня он стал открытием. Мне кажется, что за такое короткое время между нами возникла химия. Мне бы хотелось еще с ним посотрудничать».

Роман Каграманов признался, что один из номеров отборочного этапа растрогал его до слез.

«Я в принципе на каждое выступление участников говорил: «Вау», — сказал собеседник ФАН. — И плакал, кстати, в кадре, я очень эмоциональный мальчик».

Роман не скрывал своего восхищения и перед Ларисой Гузеевой, с которой он успел пообщаться на шоу.

«Помимо того, что я пообщался с Ларисой Гузеевой, я со стороны посмотрел, насколько профессионально работает этот человек, — отметил ведущий. — Этот человек, несмотря на старую закалку, держит свою марку. Это огромный профессионал и мой краш».

По словам блогера, новый проект будет интересен не только молодым людям, активно пользующимся TikTok.

«Я замечаю, что в TikTok появляется все больше и больше людей старшего возраста, — сказал Каграманов. — Наконец-то его стали принимать и взрослые умы — это очень хорошо. Я думаю, что взрослому поколению будет интересно посмотреть, что происходит у нас на шоу».

Ведущий поделился мнением, что TikTok-шоу талантов сможет стать хорошей мотивацией для людей, которые не знают, как чего-то добиться.

«TikTok — это такая площадка, которая показывает на живых примерах наших известных блогеров, что если ты чего-то хочешь, никто за тебя это не сделает, — подчеркнул Каграманов. — Для этого нужно поднять пятую точку и начать двигаться».

Кастинг в новое шоу проходил с 9 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года. После отборочных этапов, которые покажут в эфире «Пятницы!», 12 лучших участников — финалистов, — приедут в Москву, чтобы побороться за главный приз проекта — миллион рублей и звание главного таланта страны. Отборочные этапы и финал шоу покажут в эфире телеканала «Пятница!». Решать, кто станет победителем, будут зрители шоу через голосование в прямом эфире.

Ранее ФАН писал, что телеканал «Пятница!» начал съемки первого в мире телевизионного TikTok-шоу.