Бойцы ВСУ разместили запрещенную бронетехнику и зенитки у жилых домов в Донбассе

Луганск, 16 марта. Украинская армия разместила запрещенную военную технику в населенном пункте Троицкое в Донбассе.

В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ разместили вблизи жилых домов 12 единиц техники, в том числе семь бронированных разведывательно-дозорных машин, две зенитные установки ЗУ-23, два бронетранспортера МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты.

Запрещенная техника также была замечена в селе Новозвановка. Представитель оборонного ведомства республики добавил, что украинская сторона также начала задействовать зарубежные СМИ для дискредитации военнослужащих ЛНР.

Кроме того, установлено, что подразделения 92-й механизированной бригады производят пополнение боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам, так как их комплекты практически полностью израсходованы.

Ранее украинские власти заявили, что не намерены «бомбить Донбасс». Однако офицер украинской армии рассказал СМИ, что стороны конфликта открыто укрепляют свои силы и продвигаются ближе к линии фронта, передает «Утро.ру».