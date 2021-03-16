Актриса Екатерина Скулкина ответила на слухи о романе с Теймуразом Танией

Москва, 16 марта. Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина прокомментировала сообщения о романе с экс-капитаном команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймуразом Танией.

Бывший капитан команды КВН, известный также по шоу «Однажды в России», недавно пообщался с подписчиками в Instagram Stories. Кто-то из поклонников спросил у юмориста, как дела у его «сильной жены», имея в виду Скулкину. Тания ответил, что у артистки все шикарно и показал совместное фото со звездой Comedy Woman.

Екатерина Скулкина сделала репост этого ответа в своих Stories. Актриса отметила, что их с Танией не связывают романтические отношения.

«Сколько раз нас женили — со счета сбиться можно! На нашу нежную дружбу это никак не повлияло! А дружим мы больше 17 лет», — написала артистка.

На самом деле Тания женат вовсе не на Скулкиной, а на женщине по имени Диана. Юморист вместе супругой воспитывает дочь и двоих сыновей. Екатерина Скулкина тоже давно несвободна — она замужем за Денисом Васильевым, который далек от мира шоу-бизнеса. Актриса предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Недавно звезда Comedy Woman произвела настоящий фурор в Сети. Артистка изменила прическу и похудела, благодаря чему стала выглядеть помолодевшей.