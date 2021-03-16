Эколог Митволь рассказал, чем заменить пластиковую посуду и трубочки

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, эколог Олег Митволь рассказал в комментарии ФАН, чем заменить одноразовую пластиковую посуду и трубочки в случае их запрета. С предложением запретить использовать материалы, которые невозможно переработать, выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Выступая на форуме «Чистая страна», Абрамченко заявила, что нужно не бояться запретительных мер по использованию неперерабатываемых материалов, в том числе пластиковой посуды и трубочек.

«Мы должны запрещать — не бояться этого делать — использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы», — подчеркнула вице-премьер.

Олег Митволь считает, что инициатива избавиться от использования неперерабатываемых материалов реализуема, однако потребует существенных затрат. Эколог рассказал, чем можно заменить пластиковую посуду.

«Инициатива, конечно, реализуема, но она потребует затрат, потому что необходимо организовать производство одноразовой посуды из биоразлагаемых материалов. Давно уже во многих странах Европы практикуется производство тех же биоразлагаемых трубочек», — отметил эксперт.

Митволь добавил, что в настоящий момент существует не менее важная проблема — это утилизация пестицидов. Эколог предложил запретить закапывать пестициды.

«В Амурской области за деньги из бюджета их выкапывают и закапывают в Красноярске. Это намного важнее, надо запрещать утилизировать необезвреженные пестициды, которых у нас огромное количество. Экологическая катастрофа на Камчатке нас ничему не научила. Я считаю, что правительство должно запретить закапывать пестициды», — заявил Митволь.

Ранее эколог Олег Митволь оценил решение «Норникеля» возместить ущерб окружающей среде.