Росгвардеец стал донором костного мозга для женщины, больной лейкозом   

Киров, 16 марта. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кирову, майор полиции Алексей Ярославцев, стал донором костного мозга для женщины с острой формой онкогематологического заболевания, передает корреспондент ФАН.

На днях Алексей Ярославцев прошел процедуру по забору клеток костного мозга для последующей трансплантации. По словам майора Росгвардии, стать донором он решил еще два года назад.

«В феврале 2019 года я вместе с коллегами присоединился к региональной акции «Стань донором костного мозга», организованной управлением Росгвардии по Кировской области и Кировским НИИ гематологии и переливания крови. После нее мы вошли в регистр (базу данных) потенциальных доноров стволовых клеток. В конце 2020 года мне сообщили, что мой генотип совместим с генотипом женщины, больной острым лейкозом», — рассказал майор полиции.

Процедура по забору клеток костного мозга проводилась в отделении трансфузиологии и процессинга Кировского института гематологии и переливания крови и длилась два дня.

По словам начальника отдела развития донорства НИИ гематологии и переливания крови Натальи Малышевой, трансплантация кроветворных клеток костного мозга проводится, когда другие методы лечения (лекарства, химиотерапия, лучевая терапия) не позволяют достичь полного излечения. В этом случае — при наличии донора — проводится операция, в процессе которой собственное кроветворение больного полностью заменяется донорским.

Совпадение генотипов — достаточно редкое явление: один случай на 10 тысяч человек. В 2019 году другой кировский росгвардеец, Виктор Кобелев, уже становился донором костного мозга для малолетнего ребенка, болеющего лейкозом.