Сенатор Рукавишникова рассказала о планах защитить трудовые права педагогов в России

Москва, 16 марта. Сенаторы продолжат защищать право большинства педагогов в России на заключение бессрочного контракта и настаивать на строгом ограничении оформления краткосрочных контрактов. Об этом ФАН заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

Отметим, что ранее Минобрнауки РФ сформировало межведомственную рабочую группу по выработке методических рекомендаций, направленных на совершенствование оплаты труда научно-педагогических работников образовательных организаций.

Как сообщила Рукавишникова, дата первого заседания рабочей группы еще не определена, но уже известен круг вопросов, по которым работа будет вестись в ближайшее время.

«Это, в частности, проблемы повышения квалификации педагогов в связи с внедрением в вузах цифровых форматов обучения, предоставления педагогам необходимого для дистанционной работы оборудования либо компенсаций за эксплуатацию собственных техники и ПО, а также организации самого рабочего дня для педагогов и лаборантов в случаях дистанционной работы», — сказала она.

По словам сенатора, важными вопросами являются особенности заключения контрактов с педагогами. В вузах наблюдается устойчивая тенденция к необоснованному заключению трудовых договоров с педагогическими работниками сроком на один год и менее, уточнила Рукавишникова.

«Это ставит преподавателя и администрацию вуза в заведомо неравноправные условия, не позволяет педагогам долгосрочно планировать карьеру и жизнь, — обратила внимание законодатель. — Сенаторы продолжат защищать право большинства педагогических работников на заключение бессрочного контракта и настаивать на строгом ограничении доминирующей сегодня практики массового оформления краткосрочных контрактов».

По мнению парламентария, также важно сделать так называемые «эффективные контракты» с педагогами действительно эффективными. Она пояснила, что в системе правового регулирования сферы образования отсутствуют рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками. Речь идет о введении эффективного контракта по установлении показателей, критериев и условий осуществления стимулирующих выплат.