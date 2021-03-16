Ректор дагестанского вуза не удивлен низким качеством образования в республике

Махачкала, 16 марта. Предпоследнее место Республики Дагестан в рейтинге качества образования регионов, составленном Рособрнадзором, стало ожидаемым, считает ректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) Муртазали Рабаданов. Ситуация в сфере общего образования требует принятия определенных мер, уверен он.

По словам Рабаданова, от того, как осуществляется подготовка школьников, зависит высшее образование и в целом развитие республики.

«Дагестан, к сожалению, но, как и ожидалось, находится в самом хвосте рейтинга. Мы должны делать шаги, чтобы выйти из этой ситуации, поскольку общее образование сильно влияет на высшее», — сказал ректор ДГУ журналистам.

Ранее Рособрнадзор представил результаты проведенной им оценки российских регионов по качеству образования. Лучшие результаты, согласно ведомственному рейтингу, оказались у Санкт-Петербурга и Москвы — 92,1 и 92 соответственно. Замкнули список Ингушетия и Дагестан, сводный показатель которых был определен на уровне 7,8 и 10,6.

В надзорном органе пояснили, что при составлении рейтинга учитывались 12 показателей, объединенных в три направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования того или иного субъекта. За основу специалистами были взяты результаты оценки качества образования за 2019 год. Предполагается, что рейтинг будет обновляться минимум дважды в год, в следующий раз это должно произойти осенью текущего года. В ведомстве также добавили, что не будут учитывать показатели 2020 года, как пандемийного.

Ранее ФАН сообщал, что жители пригородного поселка дагестанской столицы требуют от властей строительства дополнительной школы. В профильных ведомствах пообещали, что образовательное учреждение будет возведено после разрешения земельного вопроса.