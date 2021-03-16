«Негде переночевать — замерз в сугробе»: жители Мордовии жалуются на снежные заносы

Саранск, 16 марта. Жители села Языковка Ичалковского района Мордовии не всегда могут добраться до дома. Причина в нечищеной от снега дороге.

«Я работаю в 12 километрах от дома. Возвращаюсь к себе уже в 22:30. Уже не в первый раз такое: доезжаю на такси до сугробов, возвращаюсь обратно в Ичалки и ночую у знакомых. У меня дома ребенок, мама — инвалид. За ними тоже нужно ухаживать. Получается, если не к кому напроситься на ночлег, все, ты замерз ночью в сугробе. У нас есть пекарня, которая открывается в 3 ночи. Ее хозяин в этот раз тоже не смог попасть на предприятие», — поделилась с корреспондентом ФАН Лилия Н.

Девушка обратилась в компанию, которая занимается расчисткой дорог. Собеседник на другом конце провода ответил, что якобы техники не хватает, но по звонку рабочие приехать все же могут. Теперь Лилия гадает, стоит ли ей набирать коммунальщикам еще будучи на работе, или же ночью, уткнувшись в большой снежный сугроб.

В администрации Оброчинского сельского поселения, в которое входит Языковка, о проблеме знают, и, более того, обещают решить, правда, только в среду.

«В настоящее время у нас почищены все дороги, кроме тех, которые очень сильно забиты. Дорога на Языковку находится в поле. Ее сильно заметает. Всю зиму ее чистили очень хорошо. Вчера и сегодня техника пыталась пробить эту дорогу, но не получилось, потому что она слабая. Мы договорились с организацией, которая чистит этот участок, что они попытаются еще утром», — рассказала ФАН глава Оброчинского сельского поселения Татьяна Анохина.

Судя по всему, Лилии снова придется просить приюта у знакомых. По ее словам, такие заносы не только на сельских дорогах. Ситуация на федеральной трассе, которая проходит вдоль района, тоже оставляет желать лучшего.

«У нас дороги все чистятся по мере необходимости. Замело — расчистили. Если днем мело, трактор проедет вечером еще раз. Таких случаев, чтобы люди мерзли в сугробе, у нас последние лет 10 не было», — ответили в администрации Ичалковского района.

Ранее ФАН писал о другой коммунальной проблеме. В Мордовии назревает экологическая проблема из-за сброса нечистот.