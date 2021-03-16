Рысь после реабилитации выпустили на волю. ФАН-ТВ

Зоозащитники в Пермском крае отпустили в лес рысь, которую выхаживали после обморожения.

На свободе в несколько прыжков — зоозащитники в Пермском крае сняли на видео, как отпускают на волю рысь. Дикое животное не пришлось уговаривать покинуть короб для переноски. Зверь вернулся в лес после реабилитации. Месяц назад истощенная рысь сама вышла на территорию больницы города Добрянка. Ее подобрали охотинспекторы и передали в ветеринарную лечебницу.

«Животное было истощенное, ослабевшее. <…> С обледенелой шерстью, когда поймали. Вот сейчас при выпуске посмотрели, что животное красивое, отъелось, с блестящей шерстью, и готова сама преодолевать все трудности», — рассказала зоозащитница Ирина Дронго.

В неволе животное содержали в специальном вольере, кормили, лечили, не подпускали к нему людей.

«Мы старались не общаться, меньше общаться, чтобы не нервировать, чтобы стрессовых ситуаций не создавать ему, чтобы не привык к людям. Но все равно жалко, сейчас буду думать: выживет он, не выживет. Пускай, буду думать, что выживет, он бодрячком ушел», — добавил Егор Полин.

Зоозащитники в разных регионах страны зимой регулярно выхаживают замерзших животных, в том числе бездомных кошек и собак, создают даже специальные группы помощи.